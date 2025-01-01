CALL CENTER,
RECOVERY & LEGAL SOLUTIONS.
Más información
Únete a nuestro equipo
Ofrecemos soluciones
multicanal.
Contact
Center
Con nuestra infraestructura, tus necesidades de comunicación las hacemos nuestras.
Servicios
de telemarketing
Impulsamos tus proyectos de ventas, poniendo a tu disposición un equipo de agentes capacitados.
Cobranza
Integral
Servicio de gestión de cobranza integral, para mantener los más altos promedios de recuperación de créditos.
Servicio
de consultoría
Consultoría y capacitación sobre sistemas de crédito, gestión y documentación.
Servicio
Presencial
Contamos con experiencia comprobada en la gestión presencial (face to face) con incentivos y estándares de productividad
Servicio
de tecnología
Los resultados son consecuencia de un
equipo altamente capacitado y comprometido
aunado a una gran infraestructura.
Soporte
técnico
Garantizamos la solución de tus problemas,
Gracias a nuestro personal calificado y nuestra
Tecnología de vanguardia.
Sobre
nosotros.
10 años de experiencia dedicados al servicio de cobranza y comprometidos en brindar soluciones de calidad.
Conformamos un equipo de profesionales altamente capacitados para brindarte la mejor atención, enfocándonos en dar resultados para tu beneficio.
Conoce más de EjeCorp
Garantizamos
resultados eficientes.
Contáctanos
Ofrecemos soluciones de cobranza
con amplia cobertura.
En EJECORP capacitamos a nuestro equipo de trabajo para brindarle el mejor servicio con la finalidad de cubrir sus necesidades y darle resultados eficientes.
Implementamos tecnología de vanguardia en nuestros procesos de trabajo.
CRM Dinámico
Sistemas de seguimiento, captura y gestión eficientes
apoyados por CRM Dinámico, diseñado a la medida de
tus necesidades, el cual facilita y mejora el control
de tu información, así como el proceso de tu compañía.
Carteo Masivo
Servicio de carteo Nacional para la efectividad de tus proyectos.
Procesamiento de Llamadas
Capacidad ilimitada de llamadas con tecnología SIP, transportada por fibra óptica y ancho de banda de crecimiento instantáneo por demanda.
Lo cual redunda en una gran cantidad de llamadas simultáneas.
Gestionado de forma automática por nuestra aplicación
de gestión multicanal.